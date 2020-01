DOMINGO 12 DE ENERO DE 2020

Cumpleaños

REGALO CON URGENCIA CACHORROS DE PERRO RAZA MEDIANA Tratar al 3489-655439. v.12.1. FRASE DEL DIA "La tolerancia no ha provocado nunca ninguna guerra; la intolerancia ha cubierto la tierra de matanza".Voltaire ----- CALLE MITRE DE CAMPANA (Dedicado a mi hija Mónica) Yo te conocí de tierra

calle Mitre, de Campana

cuando en una edad temprana

correteaba tus veredas,

soñando con la quimera

de hallar pronto mi mañana. . Y te brindé mi cariño

cuando humildemente al pueblo,

luchabas por extenderlo

buscando un nuevo horizonte.

Yo he vivido esos aprontes,

son parte de mis recuerdos. . Casas viejas de ladrillos

que amasados con sudor,

los fue pegando el amor

y el tesón del inmigrante

aquel que miró adelante

cruzó el mar y se quedó. . Algún tapial que con vidrio

resguardaba el gallinero

del oportuno ratero,

producto de la pobreza,

siempre en busca de una presa

con que engordar su púchero. . Corredores con malvones

y perfume de glicina,

cuanta emoción que me arrima

hoy soñar desde el presente.

aquel pasado que ausente

aún llevo yo enmi retina. . Si hasta extraño todavía

el carro del verdulero,

el reparto del lechero

y el boliche de mi barrio,

donde curdas legendarios

se olvidaron de su ego. . El almacén de la esquina

donde el gallego sumaba,

los "clavos" que le dejaba

un tiempo que fue muy duro

Pobre gaita! Te lo juro

pese a todo nos fiaba. . Y aquel vigilante amigo,

siempre atento a los juguetes,

que el atrevido purrete

practicaba en su osadía.

Cuantas veces nos corría

para darnos un julepe. . Vieja calle que a mi vida

siempre le marcaste el paso,

fuiste aliento en el fracaso

y la alegría del triunfo.

Crecer, crecimos muy juntos

en un apretado abrazo. . Fue el progreso lentamente

cambiando lo que quería,

te convirtió en "Avenida"

y te sentiste importante,

pero seguiste, no obstante,

guiando mis correrías. . Cubrió el cemento huellones

que cual viejas cicatrices,

fueron echando raíces

en tu andar por viejos tiempos.

Recordando esos momentos

ambos somos muy felices. . A veces pienso en el cielo

debe estar donde tu mueres

y el dia que el señor me lleve

será por ese camino,

porque creo que el destino,

por serte fiel, me lo debe. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de C.A.L. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)