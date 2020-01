SABADO 18 DE ENERO DE 2020

Cumpleaños

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD EN LA ZONA DE CAMPANA Se necesitan 6 Dadores de sangre de cualquier Grupo y Factor para la Señora ANA MARIA NUÑEZ, internada en la sala 12 del Hospital de Campana. Acercarse los días miércoles de 8:30 a 10:30 y los viernes de 8:30 a 10:30. Desde ya, muchas gracias!!! ----- SE NECESITAN BOLSAS DE

COLOSTOMIA Quien pueda aportarlas llamar al 011-15-65152943. Sra. Andrea ----- EDICTO DE TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO (Art. 2º, Ley 11867) Se hace saber que el Sr. AN QIHUA, (DNI Nº 94.011.924 con domicilio en Capilla del Señor 840 de Campana, transfiere el 100 % del Fondo de Comercio de su propiedad del rubro Venta de Comestibles-Autoservicio, anexo Verduleria y Carnicería, sito en Capilla del Señor 840 de la localidad de Campana, Habilitación Municipal según disposición Nº 058/15, a la Sra. XIAXCIANG HUANG, DNI Nº 94.707.206, con domicilio en Capilla del Señor 840 de Campana. Reclamo de Ley en el mismo domicilio del referido negocio dentro del témino legal. v.21.1.2020. ----- CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.1 -----