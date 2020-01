DOMINGO 19 DE ENERO DE 2020

Cumpleaños

FABIÁN ANDRÉS FERNÁNDEZ 20 - 01 - 20 En este día especial queremos que lo disfrutes y que día tras día vayas logrando todos tus anhelos que hay en tu corazón. Nosotros te decimos FELIZ CUMPLE! Y que cumplas muchos más. Abrazos y besos. Hilda, Emanuel y Félix Que el Señor te bendiga. Salmo 91.1 al 16 ----- SE NECESITAN BOLSAS DE COLOSTOMIA Quien pueda aportarlas llamar al 011-15-65152943. Sra. Andrea ----- EDICTO DE TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO (Art. 2º, Ley 11867) Se hace saber que el Sr. AN QIHUA, (DNI Nº 94.011.924 con domicilio en Capilla del Señor 840 de Campana, transfiere el 100 % del Fondo de Comercio de su propiedad del rubro Venta de Comestibles-Autoservicio, anexo Verduleria y Carnicería, sito en Capilla del Señor 840 de la localidad de Campana, Habilitación Municipal según disposición Nº 058/15, a la Sra. XIAXCIANG HUANG, DNI Nº 94.707.206, con domicilio en Capilla del Señor 840 de Campana. Reclamo de Ley en el mismo domicilio del referido negocio dentro del témino legal. v.21.1.2020. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.1 FRASE DEL DIA "Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti" --Oscar Wilde, Novelista, poeta, crítico literario y autor teatral de origen irlandés ----- GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana -----