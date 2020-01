Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 23 DE ENERO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) PREFECTURA RECUERDA Y RECOMIENDA En virtud de aproximarse la temporada estival y con la finalidad de evitar potenciales accidentes con desenlaces fatales habida cuenta la creciente concurrencia de ciudadanos al nuevo sector costanero de esta Ciudad con fines de esparcimiento y en mayor medida durante los fines de semana, la Prefectura Campana reitera la recomendación de procurar la mayor prudencia a todos los ciudadanos que se acerquen al sector referenciado, algunos con intensiones de introducirse a las aguas del Río Paraná de las Palmas para bañarse y/o refrescarse que esta zona costera NO ES APTA, NI HABILITADA PARA BAÑISTAS, radicando tal PROHIBICION en el grave peligro que presenta la geografía de la costa, la presencia de remolinos, fuerte velocidad de la corriente y distintas profundidades a causa de la irregularidad del lecho del río. Asimismo en relación al habitual incremento de la navegación náutica deportiva que se produce en esta época, la Prefectura Campana recuerda también que existen zonas habilitadas para dicha práctica, acorde lo reglamentado por Disposición PZDE, RI.7 N° 02/2014. Es de mención recordar los teléfonos y frecuencias radioeléctricas de emergencia de la Prefectura Campana, para lo cual en caso de producirse eventuales accidentes, puede comunicarse al: Emergencias Náuticas: 106 (disponible en todo el litoral marítimo y fluvial), Prefectura Campana: (03489) 422055 o 446117; vía VHF al Servicio Móvil Marítimo: 156,8 Mhz (Canal 16 "Emergencias"), Prefectura Campana "L5S" (Lima-Cinco-Sierra), 156,875 Mhz (Canal 77). v.24.1. FRASE DEL DIA "Lo importante no es mantenerse vivo sino mantenerse humano". George Orwell (1903-1950) Escritor británico. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.1 SE RECOMPENSARA Al que encuentre Labradora Negra, 5 años. Zona Urquiza. Liniers 542. v.26.1. ----- Pág. siguiente (2/3)