VIERNES 24 DE ENERO DE 2020

Pág. siguiente (2/3) SE RECOMPENSARA Al que encuentre Labradora Negra, 5 años. Zona Urquiza. Liniers 542. v.26.1. FRASE DEL DIA "Cuando uno se acostumbra a no conseguir nunca lo que desea, ¿Sabes qué pasa? Que acaba por no saber incluso lo que quiere". Haruki Murakami (1949-?) Escritor y traductor japonés. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.1 ----- Pág. siguiente (2/3)