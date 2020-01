Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 25 DE ENERO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) E RECOMPENSARA Al que encuentre Labradora Negra, 5 años. Zona Urquiza. Liniers 542. v.26.1. ----- FRASE DEL DIA Los aduladores se parecen a los amigos como los lobos a los perros. George Chapman (1559-1634) Poeta, dramaturgo y traductor inglés. ----- CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.1 ----- LA NOCHE La noche me transforma, me sacude,

su misterio me atrapa, me subyuga,

me impulsa, me sublima y ya sin duda

con la fuerza que ejerce me destruye. . Entre sus sombras me siento renacer

y me embriago con las luces de neón.

Por la noche se enciende esa pasión

que se extingue en un nuevo amanecer. . Personajes del ruido me secundan

en la larga travesía hasta otro día.

La noche se hace dulce melodía

que acompaña los sueños que me rondan. . Se acortan mis horas a su influjo,

las penas se esfuman, ya no existen,

y si alguna pese a todo se resiste

ataco el más efecto que produjo. . Me alcanzará algún día la consecuencia

de esta vida altamente licensiosa:

pero aquel que gusta de las rosas

de sus espinas, ya tomó conciencia. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de CAL ----- "PENUMBRAS" La claridad abraza penumbras

por silencios esparcidos.

Líneas de luz bostezan pausas,

recorren muros,

desnudan zócalos,

roen historias.

La espera se prolonga

entre grises de soles y cristales.

No hay voces

solo húmedos alientos

fluyendo más allá

de la próxima puerta. Adelina Fontanella Integrante de Campana Amanecer Literario ----- Nelda F. ----- Pág. siguiente (2/3)