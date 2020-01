JUEVES 30 DE ENERO DE 2020

Cumpleaños

CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.1 ----- SR. INTENDENTE MUNICIPAL SEBASTIAN ABELLA Le agradezco profundamente la ayuda proporcionada para poder adquirir los clavos y la placa necesaria para la operación de mi pierna. Muchas gracias!! Pablo Gonzalez ----- + ADRIANA MUSUMECI + La comunidad educativa de la EES Nº 2 hace llegar sus condolencias a los familiares y a sus nietos, alumnos de nuestrra institución, de la docente Adriana Musumeci quien será recordada con cariño. ENCUENTRO MATRIMONIAL DIÓCESIS DE ZÁRATE-CAMPANA LES OFRECE VIVIR 44 HORAS INOLVIDABLES La base de nuestra SOCIEDAD es la FAMILIA, y su núcleo, el MATRIMONIO. Una mejor sociedad… una mejor familia…un mejor matrimonio. Protege tu matrimonio y el amor; porque el AMOR se puede enfermar. La propuesta… Un fin de semana - FDS- puede devolverte al mejor momento de tu relación desde que se conocieron. Fortalece tu matrimonio y la familia, siempre se puede estar mejor. Para mayor información comunicarse con: Cecilia y José Luis TE: 428610 o 15595719 Marcia y Ariel TE: 438226 o 15622867 Los esperamos …!!!