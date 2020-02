SABADO 1º DE FEBRERO DE 2020

-----

RESPÉTAME

No pretendas lastimarme,

no me debes silenciar,

mi cuerpo es sagrado

debe de ser respetado.

.

Respétame

no me humilles y sometas

me arrinconas, no me permites volar.

No me daré por vencida

encontré la salida,

¡Y no me podrás callar!

.

Respétame

no me pongas condiciones

tengo derecho a elegir

no hieras mis sentimientos

¡Quiero en felicidad vivir!

.

Respétame

no agachare la cabeza

no me ganara la tristeza

luchare, lo prometo

por mi derecho al respeto

para en libertad vivir

.

Respétame

LIBERTAD VALDIVIA

Integrante de Campana Amanecer Literario