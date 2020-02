Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 2 DE FEBRERO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.2. FRASE DEL DÍA "La vida se hizo para vivirla. La curiosidad debe mantenerse viva. Uno nunca debe, por ninguna razón, dar la espalda a la vida" -- Eleanor Roosevelt (1884-1962) Defensora de los derechos sociales, diplomática y escritora estadounidense EXTRAVIO Se extravió MANU mestizo de 17 años. Tiene cataratas, está medicado y desorientado. Por la zona del Hospital calle Necochea. Comunicarse con Sandra 15-322923. DOY EN ADOPCION Doy gatitos en adopción, son hermosos. Tienen tres meses. Comunicarse al Tel. 03489-15-556101 v.5.2 ----- MI VIEJO Viejito de bastón, curtida la piel los años pasaban en tu espalda.

No fuiste médico ni abogado la vida no te dio oportunidades de chico la vida te obligó a trabajar tu profesión albañil.

En el invierno, con el frio de la escarcha, en el verano la piel bronceada por el sol.

Fuiste el sabio de mi vida, me criaste con los valores de la honestidad, ser una persona de bien, no caer en el camino del mal.

El cuerpo cansado, paso lento emprendiste el camino de donde no se vuelve, ¡el cielo!

Aprendí mucho de ti, siempre te tendré en mi corazón. LIBERTAD VALDIVIA Integrante de Campana Amanecer Literario ----- GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS Tel. 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana Pág. siguiente (2/3)