MARTES 4 DE FEBRERO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) EXTRAVIO Se extravió MANU mestizo de 17 años. Tiene cataratas, está medicado y desorientado. Por la zona del Hospital calle Necochea. Comunicarse con Sandra 15-322923. "El cantar de nuestra patria" Escucha: "El cantar de nuestra patria". El idioma del folklore - Radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folklórico cultural Sábados de 9 a 11 hs Historia, comentarios. Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 03489- 431870 - Mensajes de texto Whatsapp y audio: 15341930. Desde App Store Radiodale Conductores: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad v.6.2 CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.2. FRASE DEL DIA La verdadera nobleza consiste en saber valerosamente sufrir por los demás y no permitir que los demás sufran por nosotros. Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador, pensador y ensayista inglés. DOY EN ADOPCION Doy gatitos en adopción, son hermosos. Tienen tres meses. Comunicarse al Tel. 03489-15-556101 v.5.2 ----- ~ AMIGO VIENTO ~ Se hizo amigo del viento de tanto escuchar silencios, para que lleve muy lejos los golpes que da la vida. De tanto dolor del cuerpo de tanto dolor del alma aprendió que él viento ruge cuando, le duelen las manos de tanto labrar la vida. Se hizo de agua se hizo roca y en los Montes de totoras los chasquidos se escucharon cuando se arquean las varas, pero no sé doblegó. Se hizo amigo del viento para escuchar como canta en las cañas de tacuaras y cuando suena en las noches, sus más bellas melodías. De Luis Pisaco // Derechos de autor Escrito: 28-01-2020 // Campana Argentina ----- Pág. siguiente (2/3)