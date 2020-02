SABADO 8 DE FEBRERO DE 2020

Cumpleaños

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 22 - 17:00 horas. Org: Ballet Eluney. Comenzamos el año con las loterias familiares, en el Club Estrella del Este, este sabado 22 de febreo a las 17:00 horas , siempre organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo. Ingresa solo 1 persona por entrada. Comience el año ganando con el Ballet Eluney. v.22.2 FRASE DEL DIA El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene. Emerson "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" Escucha: "El cantar de nuestra patria". El idioma del folklore - Radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folklórico cultural Sábados de 9 a 11 hs Historia, comentarios. Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 03489- 431870 - Mensajes de texto Whatsapp y audio: 15341930. Desde App Store Radiodale Conductores: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad v.10.2 CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.2.