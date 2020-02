DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- FRASE DEL DIA "Y una vez que la tormenta termine, no recordarás como lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa si es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta" --Haruki Murakami escritor y traductor japonés, autor de novelas, relatos y ensayos. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.2. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 22 - 17:00 horas. Org: Ballet Eluney. Comenzamos el año con las loterias familiares, en el Club Estrella del Este, este sabado 22 de febreo a las 17:00 horas , siempre organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo. Ingresa solo 1 persona por entrada. Comience el año ganando con el Ballet Eluney. v.22.2 ----- Pág. siguiente (2/3)