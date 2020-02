MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2020

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Es para agradecer a quienes colaboraron de una o de otra manera a @Radio Club Campana por prestarnos sus instalaciones al señor Roberto Graf por su espacio en FM Scorpio, Juan Modarelli, Juan Carlos de Otamendi, a Miguel "el polaco", señor Oscar Gallo, Pedro Lencisa, a los amigos de mi hijo Gastón, a mi hermano Jorge, mi hijo Jairo, mis nietas Day y Nerea. Todas estas personas colaboraron con pan, gaseosas y ayudaron a cocinar, mil gracias a todos sin su ayuda esto no podría haber sido posible. Gracias, gracias, gracias. Y recuerden este domingo seguimos con los choris en Cordero 98. Malvina Cuello. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.2. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 22 - 17:00 horas. Org: Ballet Eluney. Comenzamos el año con las loterias familiares, en el Club Estrella del Este, este sabado 22 de febreo a las 17:00 horas , siempre organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo. Ingresa solo 1 persona por entrada. Comience el año ganando con el Ballet Eluney. v.22.2 SE RECOMPENSARA Al que encuentre billetera extraviada con documentos a nombre de DANIEL MORALES. Tel. 3489-357906. v.14.2. "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" Escucha: "El cantar de nuestra patria". El idioma del folklore - Radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folklórico cultural Sábados de 9 a 11 hs Historia, comentarios. Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 03489- 431870 - Mensajes de texto Whatsapp y audio: 15341930. Desde App Store Radiodale Conductores: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad v.15.2