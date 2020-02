SABADO 15 DE FEBRERO DE 2020

Cumpleaños

CUMPLEAÑOS MATIAS BERGUÑAN Hoy 15 de febrero cumple 10 años el pequeño de la casa, nuestro niño sonriente, feliz e investigador. Espero que lo pases super lindo y se te cumplan todos tus deseos y anhelos. Te queremos mucho tus papás: Dani y Vane y tus hermans: Dai y Ro. Entretenimiento Familiar Sabado 22 - 17:00 horas. Org: Ballet Eluney Comenzamos el año con las loterias familiares, en el Club Estrella del Este, este sabado 22 de febreo a las 17:00 horas , siempre organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo. Ingresa solo 1 persona por entrada. Comience el año ganando con el Ballet Eluney. v.22.2 SE RECOMPENSARA Al que encuentre billetera extraviada con documentos a nombre de DANIEL MORALES. Tel. 3489-357906. v.16.2. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.2.