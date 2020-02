DOMINGO 16 DE FEBRERO DE 2020

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Quiero agradecer al señor Intendente Sebastián Abella por ocuparse de que se resuelva el problema con el agua de la calle Viale. Muchisimas gracias. Señora Rosa SE RECOMPENSARA Al que encuentre billetera extraviada con documentos a nombre de DANIEL MORALES. Tel. 3489-357906. v.16.2. ----- FRASE DEL DIA No existe nada bueno ni malo; es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. William Shakespeare ----- "AMOR Y OLVIDO" Por amor al aire perfumo las rosas

y las mariposas salen a volar

por amor se entregó el agua del rio y se junta

con el mar y se da todo amor y esperanza. . Por amor al viento las nubes se juntan

se respira de bien

por amor se entrega el alma y la vida

con sabor a miel. . Por amor hay quien proverá herida por amor al mal.

Y se quedan heridas que nunca cierran

en tu recuerdo para toda la vida. . Por amor se mata todo cariño pierde

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 22 - 17:00 horas. Org: Ballet Eluney Comenzamos el año con las loterias familiares, en el Club Estrella del Este, este sabado 22 de febreo a las 17:00 horas , siempre organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo. Ingresa solo 1 persona por entrada. Comience el año ganando con el Ballet Eluney. v.22.2 ----- CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.2. -----