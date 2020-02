SABADO 22 DE FEBRERO DE 2020

Cumpleaños

EXTRAVIO Se extravió patente lzf 410. Acercarla a San Martín 1639 (barrio Villanueva). Tel. 03489-15-532599 TALLER DE TEATRO Taller de Improvisación para Adolescentes y Adultos. Sabado 29 de febrero en la Soc. Fomento Bº Dallera Maipú 369. Arancel $ 300 de 10 a 12 hs. Se requiere inscripción previa, cupos limitados. Tel. 03489-451451. Coordina Rosi Galichio. v.23.2. EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" Escucha: "El cantar de nuestra patria". El idioma del folklore - Radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folklórico cultural Sábados de 9 a 11 hs Historia, comentarios. Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 03489- 431870 - Mensajes de texto Whatsapp y audio: 15341930. Desde App Store Radiodale Conductores: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad v.27.2 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 22 - 17:00 horas. Org: Ballet Eluney Comenzamos el año con las loterias familiares, en el Club Estrella del Este, este sabado 22 de febreo a las 17:00 horas , siempre organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo. Ingresa solo 1 persona por entrada. Comience el año ganando con el Ballet Eluney. v.22.2 CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.2. ----- ANOCHECER EN PRIMAVERA Se desliza el sol hacia negro abismo,

asoman sombras con suma cautela;

ya en la antesala la noche que espera

envuelve la tarde en azul lirismo. . Como el ave Fénix se incinera el día

entre un rojo horizonte ardiente,

y al llegar el alba estará presente

surgiendo triunfante en la lejanía. . Agonía de colores que se pierden,

silencio avasallante que prospera

y la luna rondando por doquiera

acaricia suspiros que se encienden. . Primavera instalada en los jardines

perfumando la bruma que humedece,

recuerdos que perduran, no envejecen,

exhalando un dulce aliento a jazmines. . Profano aquel hombre que el encanto

del hechizo inmemorial olvida,

mientras observa transcurrir la vida

sin tratar siquiera escuchar su canto. , Que vive y muere oculto del entorno

sin osar mirar para el costado,

ni saber que ha de ser un desgraciado

sin osar mirar para el costado,

ni saber que ha de ser un desgraciado

hasta el día que parta sin retorno. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de C.A.L.