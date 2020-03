Cumpleaños

MARTES 3 DE MARZO DE 2020

7 de marzo de 2020 Torneo Tejo a la Bolsa Inscripción $ 50 sorteo. 10 hs. Habrá choropan. Anotarse en nuestra sede. v.6.3. FRASE DEL DÍA "Es muy fácil ser héroe rodeado de gente que te aclama, lo difícil es serlo en soledad, cuando el único testigo es el coraje, el honor, el valor" --Arturo Perez Reverte, escritor y periodista español ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS CAMPANA Novedades: Le recordamos a nuestros socios a partir del mes de marzo el horario de atención será los lunes y miércoles de 15 a 17 horas. Le comentamos que para hacer uso de cualquier taller como participante o responsable del dictado de la actividad debe ser socio de la asociación. Esta vigente el cobro de la cuota anual y es necesario actualizar los datos personales del afiliado. En el presente año se dictarán los siguientes talleres: Lectura Crítica los días martes en el horario de 14 a 15:30; y 15:30 a 16:30 Zumba lunes de 16 a 17 hs. Técnicas Decorativas Viernes de 14:30 a 16:30, Coro lunes 14:30 a 16 hs. Tai chi Martes de 10:30 a 11:30 Estimulación Cognitiva martes 14:30 a 15:30, 15:30 a 16:30; 16:30 a 17:30. Folklore lunes horario a confirmar. Bordado día y horario a confirmar Inglés : Horario a confirmar. Atención de biblioteca lunes y miércoles de 15 a 17 horas. v.29.3 Entretenimiento Familiar Domingo 8 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney El domingo 8 de marzo a las 17,00 hs, Loteria Familiar, en el Club Estrella del Este, organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo a solo $ 280,00, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo, mas de doce mil pesos. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabore, participe, diviertase y gane con el Ballet Eluney. v.8.3. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 ALQUILER DE SILLAS Exclusivo para socios. Consultanos!! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Tel. 03489-422255. Whap (somo mjes) 03489-497324. v.15.3. PREFECTURA NAVAL ARGENTINA AUTORIDAD MARITIMA Informar procedimiento de pago de cuotas tasa fija anual por renovación de matrícula de embarcaciones La Prefectura Naval Argentina informa que debido a la implementación del sistema de liquidación y cobro bajo la modalidad de E-RECAUDA, se dejaron de generar a partir del año 2019, las Boletas Unicas de Ingresos (BUDIS) para el pago de la Tasa Fija Anual por renovación de Matrícula. En su reemplazo se cuenta con distintas alternativas ingresando a la página web de la institución www.argentina.gob.ar/prefecturanaval "Gestion de pagos". Las opciones de pago son las siguientes: *Volante electrónico de pago (VEP) a través de: Red Banelco (Pago Mis CXuentas) Red Link-Interbanking. *Boleta de Pago (en forma presencial) a través de: Pago Fácil-Rapipago-Provincia Net-Sol Pago-Por ventanilla de Bancos Habilitados. Asimismo se recuerda que el ptóximo 30/4/2020 opera el vencimiento de la 1era. Cuota de la Tasa Fina Anual. Regularice sus deudas la faltra de pago podrá ser objeto de "Prohibición de Navegar". v.8.3.