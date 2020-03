MIERCOLES 4 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de marzo se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con loo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parrioquial Pueyrredón 989 Tel. 423574.Muchas gracias!! v.12.3. 7 de marzo de 2020 Torneo Tejo a la Bolsa Inscripción $ 50 sorteo. 10 hs. Habrá choropan. Anotarse en nuestra sede. v.6.3. FRASE DEL DIA Toda sociedad en la que la gente interfiere en la vida privada de los demás no es una buena sociedad; todo Estado en que el gobierno ‘sabe de usted más que usted’, es un Estado que debe ser derribado. Philip K. Dick (1928-1982) Escritor y novelista estadounidense. ESTE VIERNES SAN LORENZO Este VIERNES 6 a partir de las 22 hs. Fiesta en el Club SAN LORENZO (Jacob y Chiclana) Campana. Desde Sta. Fe gran presentación de LA BANDA DEL TORO BLANCO. LA SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS Y EL CHINO Y LA SONORA. Anticipadas rebajadas al $ 200 en Campana Fotoproducciones. En Zárate Radio Ciudad de Zárate. Imperdible!! v.6.3. SE REGALA Perrita de 5 meses raza mediana color negra con marrón y una mancha blanca en el cuello. Tratar Rawson 1635. Casa color anaranjado. v.8.3. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 8 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney El domingo 8 de marzo a las 17,00 hs, Loteria Familiar, en el Club Estrella del Este, organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo a solo $ 280,00, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo, mas de doce mil pesos. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabore, participe, diviertase y gane con el Ballet Eluney. v.8.3. ----- Pág. siguiente (2/3)