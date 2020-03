JUEVES 5 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) ----- 7 de marzo de 2020 Torneo Tejo a la Bolsa Inscripción $ 50 sorteo. 10 hs. Habrá choropan. Anotarse en nuestra sede. v.6.3. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de marzo se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con loo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parrioquial Pueyrredón 989 Tel. 423574.Muchas gracias!! v.12.3. ESTE VIERNES SAN LORENZO Este VIERNES 6 a partir de las 22 hs. Fiesta en el Club SAN LORENZO (Jacob y Chiclana) Campana. Desde Sta. Fe gran presentación de LA BANDA DEL TORO BLANCO. LA SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS Y EL CHINO Y LA SONORA. Anticipadas rebajadas al $ 200 en Campana Fotoproducciones. En Zárate Radio Ciudad de Zárate. Imperdible!! v.6.3. SE REGALA Perrita de 5 meses raza mediana color negra con marrón y una mancha blanca en el cuello. Tratar Rawson 1635. Casa color anaranjado. v.8.3. FRASE DEL DIA Nada posible es bello, sólo lo real es bello. Alain (1868-1951) Filósofo y ensayista francés. EVENTO DE LOS ELEGANTES DE CAMPANA Este sábado 7 de Marzo se estara realizando un Evento de Festejo de Carnaval Organizado por Murga Los Elegantes de Campana, en el barrio Las Praderas a partir de las 19hs en la Calle Harrechavalet, estaran participando de este festejo distintas Murgas tales como Los Auténticos Dueños de Fonavi, Los Elegantes de Manuel Alberti, Los Brillantes de Maquinista Savio, Carumbe y con extraordinario cierre "Los Elegantes de Campana" anfitriones de este evento, quedan todos cordialmente invitados al mismo a participar, habrá venta de espuma y servicio de buffet .Los esperamos. V.7.3. ----- Pág. siguiente (2/3)