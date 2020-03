VIERNES 6 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

CENTRO DE JUBILADOS DEL PETRÓLEO Y GAS INVITACION El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados, compañeros en actividad y público en general a un almuerzo familiar el Sábado 14 de Marzo 2020, a las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponibles en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE = 420127, los días Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 horas. Valor socios $ 500, invitados $ 700 - Solo venta de 100 tarjetas o hasta el Miércoles 11 de Marzo 2020. Sub Comisión de Fiestas. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. FRASE DEL DIA No sé con qué armas se luchara en la tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la cuarta Guerra Mundial: Palos y mazas. Albert Einstein LOTERIA FAMILIAR Organiza Casa de Dia Padre Anibal a beneficio de la Escuela de Futbol. El sábado 14 de marzo a las 17 hs, en Casa de Dia Burgos 1124 brrio. Los Nogales. Adquiera su entrada en: Librería El Buen Pastor 9 de julio 768 AlemartComputacion Mitre 1312 Casa de Dia Burgos 1124 o llame a Beatriz 15-662806, Silvia 15-513578. EVENTO DE LOS ELEGANTES DE CAMPANA Este sábado 7 de Marzo se estara realizando un Evento de Festejo de Carnaval Organizado por Murga Los Elegantes de Campana,en el barrio Las Praderas a partir de las 19hs en la Calle Harrechavalet ,estaran participando de este festejo distintas Murgas tales como Los Auténticos Dueños de Fonavi, Los Elegantes de Manuel Alberti ,Los Brillantes de Maquinista Savio,Carumbe y con extraordinario cierre "Los Elegantes de Campana"anfitriones de este evento,quedan todos cordialmente invitados al mismo a participar,habrá venta de espuma y servicio de buffet .Los esperamos. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 8 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney El domingo 8 de marzo a las 17,00 hs, Loteria Familiar, en el Club Estrella del Este, organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo a solo $ 280,00, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo, mas de doce mil pesos. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabore, participe, diviertase y gane con el Ballet Eluney. ESTE VIERNES SAN LORENZO Este VIERNES 6 a partir de las 22 hs. Fiesta en el Club SAN LORENZO (Jacob y Chiclana) Campana. Desde Sta. Fe gran presentación de LA BANDA DEL TORO BLANCO. LA SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS Y EL CHINO Y LA SONORA. Anticipadas rebajadas al $ 200 en Campana Fotoproducciones. En Zárate Radio Ciudad de Zárate. Imperdible!! SE REGALA Perrita de 5 meses raza mediana color negra con marrón y una mancha blanca en el cuello. Tratar Rawson 1635. Casa color anaranjado. 7 de marzo de 2020 Torneo Tejo a la Bolsa Inscripción $ 50 sorteo. 10 hs. Habrá choropan. Anotarse en nuestra sede.