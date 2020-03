SABADO 7 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

LA DIRECCIÓN DE LA EP Nº2 "MANUEL BELGRANO" Los invita al Acto 50 Aniversario de nuestra institución. A su vez, hacemos extensiva la invitación a todo el personal de directivos, docentes, alumnos, auxiliares y familias que han sido y son parte de nuestra querida escuela. 16 de marzo 9.30 hs. v.15.3. EVENTO DE LOS ELEGANTES DE CAMPANA Este sábado 7 de Marzo se estara realizando un Evento de Festejo de Carnaval Organizado por Murga Los Elegantes de Campana,en el barrio Las Praderas a partir de las 19hs en la Calle Harrechavalet, estaran participando de este festejo distintas Murgas tales como Los Auténticos Dueños de Fonavi, Los Elegantes de Manuel Alberti, Los Brillantes de Maquinista Savio, Carumbe y con extraordinario cierre "Los Elegantes de Campana" anfitriones de este evento,quedan todos cordialmente invitados al mismo a participar,habrá venta de espuma y servicio de buffet. Los esperamos. V.7.3. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.3. SE REGALA Perrita de 5 meses raza mediana color negra con marrón y una mancha blanca en el cuello. Tratar Rawson 1635. Casa color anaranjado. v.8.3. LOTERIA FAMILIAR Organiza Casa de Dia Padre Anibal a beneficio de la Escuela de Futbol. El sábado 14 de marzo a las 17 hs, en Casa de Dia, Burgos 1124 brrio. Los Nogales. Adquiera su entrada en: Librería El Buen Pastor 9 de julio 768 AlemartComputacion Mitre 1312 Casa de Dia Burgos 1124 o llame a Beatriz 15-662806, Silvia 15-513578. v.14.3. ----- FRASE DEL DIA Las máquinas sólo pueden ser producto de nuestro ser, si examinamos las máquinas que construimos y la cosas que metemos en ellas, tenemos un dato único y fiable de cómo estamos evolucionando. Douglas Coupland (1961-?) Escritor de ficción canadiense. ------ DONDE ESTOY? De pronto me di cuenta donde estoy,

en qué punto preciso del camino;

he cumplido sin pautas mi destino,

cualquier dia sin pensarlo ya me voy. . He vivido mirando hacia adelante

ignorando lo que fui dejando atrás.

Nunca nadie me dijo Dónde vas?

y tal vez pudo ser muy importante. . Obsesión casi asnal que siente el hombre

por llegar socialmente a encumbrarse,

aunque tenga mil veces que humillarse

para darle resonancia a su nombre. . No piensa en que peldaño está parado,

su objetivo es llegar pronto al de arriba:

si se cruza un incauto lo derriba

convertido en caballo desbocado. . También yo, ayer luchaba por llegar,

pero llegar, hoy me pregunto A dónde?

si la meta es un duende que se esconde

y se vuelve imposible de alcanzar. . No, ni siquiera te sirve la experiencia,

que aunque llega, seguro llega tarde.

Y a pesar que de poseerla hagas alarde,

verás que tan solo, es inconciencia. . De pronto me di cuenta donde estoy.

Te diría sin pensarlo, empantanado,

jamás pude llegar a nungún lado

jamás pude llegar a nungún lado
si el principio del final es siempre hoy. Manuel Carlos Gutiérrez Integrante de C.A.L. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 8 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney El domingo 8 de marzo a las 17,00 hs, Loteria Familiar, en el Club Estrella del Este, organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo a solo $ 280,00, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo, mas de doce mil pesos. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabore, participe, diviertase y gane con el Ballet Eluney. v.8.3. GRUPO DE NIÑOS SANTA FLORENTINA Los invitamos a participar del grupo de niños todos los viernes por la tarde desde las 18:15hs a 19:30hs. El ingreso es por la calle 9 de julio. Pueden concurrir niños de 6 a 10 años. El grupo comienza el próximo viernes 13 de marzo. LOS ESPERAMOS PARA MERENDAR, JUGAR Y CONOCER A JESÚS! Cualquier duda comunicate con nosotros: 03489-682228 (Martina) 03489-325674 (Mariano). v.13.3.