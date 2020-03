DOMINGO 8 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana NUESTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de marzo se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con loo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parrioquial Pueyrredón 989 Tel. 423574.Muchas gracias!! v.12.3. LOTERIA FAMILIAR Organiza Casa de Dia Padre Anibal a beneficio de la Escuela de Futbol. El sábado 14 de marzo a las 17 hs, en Casa de Dia, Burgos 1124 brrio. Los Nogales. Adquiera su entrada en: Librería El Buen Pastor 9 de julio 768 AlemartComputacion Mitre 1312 Casa de Dia Burgos 1124 o llame a Beatriz 15-662806, Silvia 15-513578. v.14.3. EL LUNES VOLVEMOS 97.3 MHZ "La Mañana de la Simple" de 9 a 12 con Jesica Aciar, Raúl Quirino, Carlos Abatangelo y los mejores periodistas que son ustedes los oyentes que nos pasan toda la data. La Mañana recargada en este 2020. ¿Vuelve El Chino o no? ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 8 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney El domingo 8 de marzo a las 17,00 hs, Loteria Familiar, en el Club Estrella del Este, organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo a solo $ 280,00, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios estipulados en efectivo, mas de doce mil pesos. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabore, participe, diviertase y gane con el Ballet Eluney. v.8.3. FRASE DEL DIA "Me tomó bastante tiempo desarrollar una voz, y ahora que la tengo no voy a estar en silencio". Madeleine Albright CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.3. SE BUSCA A SUS DUEÑOS Encontrado en la zona de las inmediaciones de TenarisSiderca. Es un macho, joven con pelaje enrulado color beige con marrón claro; es obediente y sociable. Comunicarse con Sofía: 03489-15-630081 SE REGALA Perrita de 5 meses raza mediana color negra con marrón y una mancha blanca en el cuello. Tratar Rawson 1635. Casa color anaranjado. v.8.3. MUJER Un símbolo de coraje y belleza soberana sin corona… Del amor que nos mitiga esas horas de dolor con su caricia suave y su tibieza. La que entrega al corazón cuando besa. Ángel que del cielo nos envió el señor, ojos encendidos de luz y color alumbrando su porte de princesa. Es la mujer sinónimo de vida que nace en sus entrañas de repente cual sol en la mañana colorida. Ser que acuna en sus brazos dulcemente una esperanza que en su pecho anida. ¡Y es pasión que aflora, en la noche ardiente!. RAÚL BERRA INTEGRANTE DE CAL