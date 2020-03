JUEVES 12 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" Escucha: "El cantar de nuestra patria". El idioma del folklore - Radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folklórico cultural Sábados de 9 a 11 hs Historia, comentarios. Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 03489- 431870 - Mensajes de texto Whatsapp y audio: 15341930. Desde App Store Radiodale Conductores: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad v.15.3 CENTRO JUBILADOS CORAZONES ABIERTOS El Centro de Jubilados Corazones Abiertos, invita a la comunidad de adultos mayores de 55 años, a una charla Taller en Manejo de Celulares y PC portátiles el dia sábado 14/3/2020 de 9 a 11 hs con enbtrada libre y gratuita en su sede de Becerra 718. Se requiere inscripción previa en la se4de o al tel. 03489-421805. Coordina: Susana Pasquale. La Comision. v.14.3 CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.3. SE BUSCA A SUS DUEÑOS Encontrado en la zona de las inmediaciones de Tenaris Siderca. Es un macho, joven con pelaje enrulado color beige con marrón claro; es obediente y sociable. Comunicarse con Sofía: 03489-15-630081 NUESTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de marzo se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con loo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parrioquial Pueyrredón 989 Tel. 423574.Muchas gracias!! v.12.3.