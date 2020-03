VIERNES 13 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

EXTRAVÍO DE PASAPORTES Se extraviaron dos pasaportes venezolanos cerca de la Plaza Eduardo Costa. Los titulares de los mismos son: Marianela Zonaly Espina de Contreras y Carlos Daniel Contreras Espina. Cualquier información comunicarse con el tel.: (03489) 15366725. v.18.3. FRASE DEL DIA "La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia". Jean de La Fontaine (1621-1695) Escritor y poeta francés. Se busca a sus dueños Encontrado en la zona de las inmediaciones de Tenaris Siderca. Es un macho, joven con pelaje enrulado color beige con marrón claro; es obediente y sociable. Comunicarse con Sofía: 03489-15-630081 CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.3. PREFECTURA NAVAL ARGENTINA AUTORIDAD MARITIMA Informar procedimiento de pago de cuotas tasa fija anual por renovación de matrícula de embarcaciones La Prefectura Naval Argentina informa que debido a la implementación del sistema de liquidación y cobro bajo la modalidad de E-RECAUDA, se dejaron de generar a partir del año 2019, las Boletas Unicas de Ingresos (BUDIS) para el pago de la Tasa Fija Anual por renovación de Matrícula. En su reemplazo se cuenta con distintas alternativas ingresando a la página web de la institución www.argentina.gob.ar/prefecturanaval "Gestion de pagos". Las opciones de pago son las siguientes: *Volante electrónico de pago (VEP) a través de: Red Banelco (Pago Mis CXuentas) Red Link-Interbanking. *Boleta de Pago (en forma presencial) a través de: Pago Fácil-Rapipago-Provincia Net-Sol Pago-Por ventanilla de Bancos Habilitados. Asimismo se recuerda que el ptóximo 30/4/2020 opera el vencimiento de la 1era. Cuota de la Tasa Fina Anual. Regularice sus deudas la faltra de pago podrá ser objeto de "Prohibición de Navegar". v.18.3. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 ALQUILER DE SILLAS Exclusivo para socios. Consultanos!! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Tel. 03489-422255. Whap (somo mjes) 03489-497324. v.25.3.