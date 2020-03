Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 14 DE MARZO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) SE BUSCA A SUS DUEÑOS Encontrado en la zona de las inmediaciones de Tenaris Siderca. Es un macho, joven con pelaje enrulado color beige con marrón claro; es obediente y sociable. Comunicarse con Sofía: 03489-15-630081 EXTRAVÍO DE PASAPORTES Se extraviaron dos pasaportes venezolanos cerca de la Plaza Eduardo Costa. Los titulares de los mismos son: Marianela Zonaly Espina de Contreras y Carlos Daniel Contreras Espina. Cualquier información comunicarse con el tel.: (03489) 15366725. v.18.3. EXTRAVIO Se ha extraviado dos pasaportes venezolanos cerca de la Plaza Eduardo Costa. Los titulares de dichos pasaportes son: Marianela Zonaly Espina de Contreras y Carlos Daniel Contreras Espina. Llamar al 03489-15-366725. v.15.3. ----- DIFERENTE Como un hombre tristemente humillado

que envuelve su dolor en amargura.

Como un niño que ha sido maltratado

y acarrea donde va sus desventuras. . Como un cóndor al que el vuelo han frustrado

sin dejarle llegar a las alturas.

Como un pez que en la red quedó atrapado

y aún espera el final de su aventura. . Así me siento yo, muy diferente,

a un mundo confundido, que cobarde,

busca esconder su miedo pertienente

detrás de sentimientos deplorables. . El entorno habla solo cuando miente,

lo que dice jamás es aceptable. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de C.A.L. ----- CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 ALQUILER DE SILLAS Exclusivo para socios. Consultanos!! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Tel. 03489-422255. Whap (somo mjes) 03489-497324. v.25.3. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 16,00 Hs Org: Ballet Eluney El domingo 22 de marzo a las 16,00 hs, Loteria Familiar, en el Club Estrella del Este, organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo a solo $ 280,00, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios en efectivo, mas de doce mil pesos y en la extra seis mil pesos. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabore, participe, diviertase y gane con el Ballet Eluney. V.22.3. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)