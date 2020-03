DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- SE BUSCA A SUS DUEÑOS Encontrado en la zona de las inmediaciones de Tenaris Siderca. Es un macho, joven con pelaje enrulado color beige con marrón claro; es obediente y sociable. Comunicarse con Sofía: 03489-15-630081. EXTRAVIO Se ha extraviado dos pasaportes venezolanos cerca de la Plaza Eduardo Costa. Los titulares de dichos pasaportes son: Marianela Zonaly Espina de Contreras y Carlos Daniel Contreras Espina. Llamar al 03489-15-366725. v.15.3. FRASE DEL DIA "Cuando vas a buscar el camino de la valoración? Llegó el momento de entender que eres una buena persona y que tienes la obligación de amarte muchísimo y de encontrar de una vez por todas y para siempre una alta autoestima". (Luisa Delfino) Entretenimiento Familiar Domingo 22 - 16,00 Hs Org: Ballet Eluney El domingo 22 de marzo a las 16,00 hs, Loteria Familiar, en el Club Estrella del Este, organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo a solo $ 280,00, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios en efectivo, mas de doce mil pesos y en la extra seis mil pesos. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabore, participe, diviertase y gane con el Ballet Eluney. V.22.3. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.3.