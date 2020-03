MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 16,00 Hs Org: Ballet Eluney El domingo 22 de marzo a las 16,00 hs, Loteria Familiar, en el Club Estrella del Este, organizado por el ballet de folklore y tango Eluney. Adquiera su entrada hoy mismo a solo $ 280,00, aqui siempre gana y con solo abonar la entrada participa de todos los premios en efectivo, mas de doce mil pesos y en la extra seis mil pesos. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabore, participe, diviertase y gane con el Ballet Eluney. V.22.3. FRASE DEL DIA Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Sócrates CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.3. PAL PALADAR Protocolo de Emergencia Debido a la situación sanitaria que afronta el país, "Pal Paladar" informa que a partir del dia de la fecha y hasta la finalización del período preventivo se implementa el Delibery de Viandas a fin de evitar el traslado masivo de personas. Para ello pone a disposición del público como único contacto el 03489-15-581668. MUCHAS GRACIAS! I.A.C. SUSPENSION DE ACTIVIDADES Conforme a la evolución de la pandemia del coronavirus y acatando las resoluciones gubernamentales para prevenir la propagación de la enfermedad, la Comisión Directiva resolvió suspender las actividades de pelota paleta, bochas y juego de naipes por 15 días a partir del martes 17 de marzo. El plazo puede ser prorrogadop conforme a la evolución de la pandemia y las nuevas disposiciones que surjan. Comision Directiva CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA PERSONERÍA GREMIAL 473/2010. - TEL 468130 - 25 DE MAYO 929- CAMPANA COMUNICADO EL CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA INFORMA QUE A RAIZ DEL AVANCE DEL CORONAVIRUS ( COVID-19 ) Y EL DECRETO PRESIDENCIAL DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL, ESTA ENTIDAD GREMIAL HA DECIDO SUSPENDER EL EVENTO DEL DÍA 30 DEL ABRIL DEL CORRIENTE AÑO ( EL REINTEGRO DEL VALOR DE LA TARJETA SE HARÁ EN LA SEDE GREMIAL CON LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA ) COMISIÓN DIRECTIVA ----- COMUNICADO La comisión directiva del sindicato del personal de empresas particulares de petróleo, gas de petróleo derivados de ambos y subsidiaria de la provincia de buenos aires zona noroeste comunica a todos sus afiliados que antes el avance del coronavirus y en pos de cuidarnos entre todos esta comisión ha decidido lo que a continuación detallamos. " Cerrar las instalaciones del camping Malvinas argentinas para todo tipo de eventos, reuniones familiares, reuniones de trabajadores aunque las mismas sean al aire libre " Los empleados de nuestra obra social a partir del día de la fecha trabajaran de 8:30 a 14:00 hs quedando después de este horario el secretario de obra social. " La mutual que atiende en la sede del sindicato atenderá solamente de manera digital , comunicarse a los teléfonos 03489-558276/483312 " El centro de jubilados petroleros quedara cerrado debiendo comunicarse por teléfono con el Sr. Oscar Diderich por temas de reservas de hoteles adquiridas con anticipación a la fecha. " A partir del día de la fecha quedan cerrados nuestros hoteles ( Eva Perón, Presidente Perón, Colonia 12 de Octubre y 13 de Diciembre) quedando así canceladas todas las reservas realizadas con anterioridad. Atención SI ALGUN AFILIADO/A HA TENIDO: " FIEBRE, TOS O DOLOR DE GARGANTA " SI HA VENIDO RECIENTEMENTE DEL EXTERIOR O PAISES LIMITROFES " SI HA ESTADO EN CONTACTO CON PERSONAS INFECTADAS O QUE HAYAN VIAJADO AL EXTERIOR NO PODRAN INGRESAR A NUESTRA INSTITUCIÓN Quienes ingresen deberán firmar el PROTOCOLO PREVENTIVO DE ENFERMEDADES VIRALES COVID-19 Todo trámite o consulta que deban realizar y puedan evitar concurrir al sindicato lo pueden canalizar a través de los correos electrónicos de cada secretaria que se encuentran en nuestra página web (WWW.PETROLEOROSCAMPANA.COM.AR) o a los teléfonos 03489-422007/427208. - Comisión Interna Carlos castillo 3489-45625376, Matias Mezzelani 3489-15687365, Mario Ocampo 3489-15542622 y Bersachia Mauro 2272-15400880 por temas gremiales. -Obra social Marcelo Monje 3489-15484482 y Fabian Scatena 3489-15533792. -Turismo acción social y deporte Gabriel Barreto 3489-15500697 por Hoteles y Camping. -Prensa y Propaganda Juan pablo Martínez 3489-15542257, por información subida a los medios y página web. -Secretaria Adjunta Daniel Ibarra 3489-15521266 por cualquier duda sobre el protocolo o cualquier inquietud. EXTRAVÍO DE PASAPORTES Se extraviaron dos pasaportes venezolanos cerca de la Plaza Eduardo Costa. Los titulares de los mismos son: Marianela Zonaly Espina de Contreras y Carlos Daniel Contreras Espina. Cualquier información comunicarse con el tel.: (03489) 15366725. v.18.3.