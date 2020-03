JUEVES 19 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

I.A.C. SUSPENSION DE ACTIVIDADES Conforme a la evolución de la pandemia del coronavirus y acatando las resoluciones gubernamentales para prevenir la propagación de la enfermedad, la Comisión Directiva resolvió suspender las actividades de pelota paleta, bochas y juego de naipes por 15 días a partir del martes 17 de marzo. El plazo puede ser prorrogadop conforme a la evolución de la pandemia y las nuevas disposiciones que surjan. Comision Directiva ----- CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.3. FRASE DEL DIA No hacemos más en la vida que ir buscando el lugar donde quedarnos para siempre. José Saramago (1922-2010) Escritor portugués. ----- PAL PALADAR Protocolo de Emergencia Debido a la situación sanitaria que afronta el país, "Pal Paladar" informa que a partir del dia de la fecha y hasta la finalización del período preventivo se implementa el Delibery de Viandas a fin de evitar el traslado masivo de personas. Para ello pone a disposición del público como único contacto el 03489-15-581668. MUCHAS GRACIAS! ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS La Asociación de Docentes Jubilados informa a sus asociados que hasta el día 31 de marzo,permanecerá la sede en Castelli 433 cerrada al público con cese de actividades por el problema del avance del Coronavirus a nivel mundial. Se sugiere respetar los códigos sociales para evitar el contagio y propagación. Tomemos conciencia del mismo. v.31.3 "El cantar de nuestra patria" Escucha: "El cantar de nuestra patria". El idioma del folklore - Radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folklórico cultural Sábados de 9 a 11 hs Historia, comentarios. Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 03489- 431870 - Mensajes de texto Whatsapp y audio: 15341930. Desde App Store Radiodale Conductores: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad v.28.3 Ilusion de la 3º Edad Centro de Jubilados Informamos a la comunidad que se suspenden los Talleres de PAMI que se realizan en nuestro Centro (Liniers 230) por 2 semanas hasta nuevo aviso. Dichos talleres son : Yoga y Gimnasia Pasiva, Manualidades,Taller de la memoria y Canto. La Comisión. vto.27/03/20. ----- EXTRAVÍO DE PASAPORTES Se extraviaron dos pasaportes venezolanos cerca de la Plaza Eduardo Costa. Los titulares de los mismos son: Marianela Zonaly Espina de Contreras y Carlos Daniel Contreras Espina. Cualquier información comunicarse con el tel.: (03489) 15366725. v.18.3. ----- CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO CAMPANA 25 de Mayo 929- Campana- PG 473/2010 COMUNICADO VISTAS LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN , LAS ACCIONES PREVENTIVAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN Y LA RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRABAJO, ESTA SEDE GREMIAL Y LA OBRA SOCIAL OSECAC, HAN DICTADOS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BAJAR LA FLUENCIA DE PUBLICO, ATENDIENDO SOLAMENTE LAS URGENCIAS. Tel: 468160 ( OSECAC ) 468130 ( SINDICATO ) COMISIÓN DIRECTIVA