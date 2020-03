Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) "El cantar de nuestra patria" Escucha: "El cantar de nuestra patria". El idioma del folklore - Radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folklórico cultural Sábados de 9 a 11 hs Historia, comentarios. Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 03489- 431870 - Mensajes de texto Whatsapp y audio: 15341930. Desde App Store Radiodale Conductores: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad v.28.3 ----- PAL PALADAR Protocolo de Emergencia Debido a la situación sanitaria que afronta el país, "Pal Paladar" informa que a partir del dia de la fecha y hasta la finalización del período preventivo se implementa el Delibery de Viandas a fin de evitar el traslado masivo de personas. Para ello pone a disposición del público como único contacto el 03489-15-581668. MUCHAS GRACIAS! I.A.C. SUSPENSION DE ACTIVIDADES Conforme a la evolución de la pandemia del coronavirus y acatando las resoluciones gubernamentales para prevenir la propagación de la enfermedad, la Comisión Directiva resolvió suspender las actividades de pelota paleta, bochas y juego de naipes por 15 días a partir del martes 17 de marzo. El plazo puede ser prorrogadop conforme a la evolución de la pandemia y las nuevas disposiciones que surjan. Comision Directiva ----- Colegio de Farmacéuticos De la Provincia de Buenos Aires - Filial Campana Rawson 557 - PB Local 3 - CP 2804 - TEL/FAX: (03489)425451 Las farmacias no podemos cumplir la cuarentena por ser un servicio de salud indispensable. Por ello desde el Colegio de farmacéuticos les solicitamos concurrir a las mismas SOLO si es necesario cumpliendo con las recomendaciones para la atención a los pacientes informados por los organismos de salud y así cuidarnos entre todos. Por ello dispondremos de un horario de atención preferencial para adultos mayores de 8.30 a 10 hs y reforzaremos el servicio de turnos del feriado largo. Los farmacéuticos de su ciudad estamos a su servicio las 24 hs los 365 días del año. ----- FRASE DEL DIA La gente habla de la mayoría de edad. Eso no existe. Cuando uno tiene un hijo, está condenado a ser padre durante toda la vida. Son los hijos los que se apartan de uno. Pero los padres no podemos apartarnos de ellos. Graham Greene (1904-1991) Novelista británico. ----- EXTRAVÍO DE PASAPORTES Se extraviaron dos pasaportes venezolanos cerca de la Plaza Eduardo Costa. Los titulares de los mismos son: Marianela Zonaly Espina de Contreras y Carlos Daniel Contreras Espina. Cualquier información comunicarse con el tel.: (03489) 15366725. v.18.3. ----- CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 ALQUILER DE SILLAS Exclusivo para socios. Consultanos!! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Tel. 03489-422255. Whap (somo mjes) 03489-497324. v.25.3. Pág. siguiente (2/3)