SABADO 21 DE MARZO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

LAS PENAS QUE ME CASTIGAN Se me fue la vida, y en qué?

le pregunto a mis recuerdos

y temo mucho al hacerlo

a su clásico, no sé.

Dónde diablos me dejé

olvidados tantos sueños,

tanta lucha, tanto empeño,

tantas ganas de reír?

Si hoy tan solo por vivir

me consumo en un infierno. . Me acobardan los achaques,

el frío, la soledad,

el dolor y la maldad,

la muerte que grita: "jaque"

y aunque sea un disparate

el mundo que me rodea,

la mansedumbre, la espera

y esa fría indiferencia,

que preñada de indecencia

contemplo en la otra vereda. . También le temo a la noche

que con sombras me amenaza,

al dolor que no descansa

y me hiere con su estoque,

a todo lo que provoque,

a mi estado emocional,

al que niega la verdad

cultivando la mentira

y al que confunde una ortiga

con la gracia de un rosal. . Contemplo como el camino

se me acorta lentamente

y me siento indiferente

cuando pienso en el destino,

a mis muchos desatinos

no los veo como otrora,

solo mi ocaso valora

lo que perdí con el tiempo,

fantasía, sentimientos

y el color de antiguas horas. . Es insipiente locura

lo que hoy veo y lo que siento,

pero juro que no miento

busco recobrar cordura,

toda la fruta madura

con el correr de los días,

nunca pensé, quién diría

con llegar a la vejez,

hoy queda poco después

para ahuyentar la alegría. . Cada paso que voy dando

me acerca un poco a la muerte,

no puedo culpar la suerte

porque el mundo siga andando,

sueño que se fue volando

aquella etapa festiva,

de vivir a la deriva,

sin miedos que me confundan,

mientras que hoy tan solo abundan

las penas que me castigan. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de C.A.L. ----- CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.3. ----- Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires - Filial Campana Rawson 557 - PB Local 3 - CP 2804- TEL/FAX: (03489)425451 Las farmacias no podemos cumplir la cuarentena por ser un servicio de salud indispensable. Por ello desde el Colegio de farmacéuticos les solicitamos concurrir a las mismas SOLO si es necesario cumpliendo con las recomendaciones para la atención a los pacientes informados por los organismos de salud y así cuidarnos entre todos. Por ello dispondremos de un horario de atención preferencial para adultos mayores de 8.30 a 10 hs y reforzaremos el servicio de turnos del feriado largo. Los farmacéuticos de su ciudad estamos a su servicio las 24 hs los 365 días del año.