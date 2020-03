Cumpleaños

MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2020

Pág. siguiente (2/3) COMUNICADO La sociedad de fomento de barrio Siderca informa: "Debido a la situación de público conocimiento, quedan suspendidas todas las actividades hasta el día 31 de marzo. Inclusive las elecciones que se iban a realizar el día domingo 29/03. Saludos. Comisión directiva v.21.3 EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" Escucha: "El cantar de nuestra patria". El idioma del folklore - Radiodale 92.3 o www.radioda-le.net Programa folklórico cultural Sábados de 9 a 11 hs Historia, comentarios. Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 03489- 431870 - Mensajes de texto Whatsapp y audio: 15341930. Desde App Store Radiodale Conductores: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad v.28.3 FRASE DEL DIA "En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento". -Albert Einstein CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.3. COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FILIAL CAMPANA Rawson 557 - PB Local 3 - CP 2804- Tel/FAX: (03489)425451 Las farmacias no podemos cumplir la cuarentena por ser un servicio de salud indispensable. Por ello desde el Colegio de farmacéuticos les solicitamos concurrir a las mismas SOLO si es necesario cumpliendo con las recomendaciones para la atención a los pacientes informados por los organismos de salud y así cuidarnos entre todos. Por ello dispondremos de un horario de atención preferencial para adultos mayores de 8.30 a 10 hs y reforzaremos el servicio de turnos del feriado largo. Los farmacéuticos de su ciudad estamos a su servicio las 24 hs los 365 días del año. Pág. siguiente (2/3)