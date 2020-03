Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 28 DE MARZO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ATENCIÓN FARMACEUTICA SÁBADO, DOMINGO, LUNES Y MARTES SABADO 28 DE MARZO TURNO de 8.30 a 8.30 del día siguiente (Turno completo) CAIMMI Belgrano 396, GARCIA Alberti 597, PITTILINI Castilla 1395 REFUERZO: DE 8.30 a 12.30 y de 16.00 a 20.30 PADILLA Mitre 992, TEMPORALE Casaux 1748 . DOMINGO 29 DE MARZO TURNO de 8.30 a 8.30 del día siguiente (Turno completo) LUCCA Sarmiento 204, C.RIVADAVIA Rivadavia 1424, MATULICH Sarmiento 800 REFUERZO: DE 8.30 a 12.30 y de 16.00 a 20.30 RIBOLDI San Martín 452, GARCIA Alberti 597 . MARTES 31 DE MARZO TURNO de 8.30 a 8.30 del día siguiente (Turno completo) CAIMMI Belgrano 396, MELIA Reyes 1611, FARMATEL Perón 549 REFUERZO: DE 8.30 a 12.30 y de 16.00 a 20.30 IGOILLO Lavalle 787, COARASA Ameghino 610 ----- CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 ALQUILER DE SILLAS Exclusivo para socios. Consultanos!! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Tel. 03489-422255. Whap (somo mjes) 03489-497324. v.31.3. COMUNICADO La sociedad de fomento de barrio Siderca informa: "Debido a la situación de público conocimiento, quedan suspendidas todas las actividades hasta el día 31 de marzo. Inclusive las elecciones que se iban a realizar el día domingo 29/03. Saludos. Comisión directiva v.30.3 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA AUTORIDAD MARITIMA Informar procedimiento de pago de cuotas tasa fija anual por renovación de matrícula de embarcaciones La Prefectura Naval Argentina informa que debido a la implementación del sistema de liquidación y cobro bajo la modalidad de E-RECAUDA, se dejaron de generar a partir del año 2019, las Boletas Unicas de Ingresos (BUDIS) para el pago de la Tasa Fija Anual por renovación de Matrícula. En su reemplazo se cuenta con distintas alternativas ingresando a la página web de la institución www.argentina.gob.ar/prefecturanaval "Gestion de pagos". Las opciones de pago son las siguientes: *Volante electrónico de pago (VEP) a través de: Red Banelco (Pago Mis CXuentas) Red Link-Interbanking. *Boleta de Pago (en forma presencial) a través de: Pago Fácil-Rapipago-Provincia Net-Sol Pago-Por ventanilla de Bancos Habilitados. Asimismo se recuerda que el ptóximo 30/4/2020 opera el vencimiento de la 1era. Cuota de la Tasa Fina Anual. Regularice sus deudas la faltra de pago podrá ser objeto de "Prohibición de Navegar". v.30.3 FRASE DEL DIA "Del sufrimiento surgen las almas más fuertes. Los caracteres más sólidos están plagados de cicatrices." Kahlil Gibran ----- YO DE AQUI NO PASO MAS Yo no soy lo que tu piensas

tampoco lo que parezco,

no tengo lo que merezco,

y menos lo que pretendo,

pienso mucho y no comprendo

Cuál es el mal que padezco? . La envidia no me ha manchado

me alegra lo que otro tiene,

no me importa de que viene

la riqueza del vecino

ni digo de dónde vino?

La cuña que lo mantiene. . De mis muchos amoríos

no tengo de que quejarme,

siempre he sanido brindarme

pero fui correspondido,

mas luego con el olvido

me enseñaron a taparme. . Laburar, labure poco,

creo que nací cansado,

llegar a viejo arruinado

a mi nunca me sedujo

esta idea es por influjo

de un tío desocupado. . El escolaso me tura,

es una de mis pasiones,

llevo fichas en mi estandarte

y sin mandarme la parte

manejo bien los cartones. . Cuando me prendo al escabio

tengo clase y tengo aguante,

a nadie le hago el desplante

de dejarlo tomar solo,

meacodo y le doy con todo

a lo que tengo adelante. . Cuando bebo hablo muy poco

esto lo quiero aclarar

es preferible escuchar,

antes de meter la pata,

yo sé, las copas desatan

la lengua del charlatán. . Puede llegar a contarse

las cosas que uno ha guardado,

que pesan en su pasado

afectando su presente,

suele haber llagas candentes

que el tiempo nunca ha borrado. . Suelo ser sentimental

cuando me agobia el recuerdo,

pero si aflojo he de hacerlo

a solas con mi conciencia

me lo dicta la experiencia

al destino hay que vencerlo. . Nunca quise una mujer

metida en mi propio nido

vivo libre, a mi albedrío,

no recibo orden alguna

y hasta charlo con la luna

cuando me pesa el hastío. . No comparto la miseria

ni comparto esta riqueza,

de vivir en una pieza

acunando sueños propios,

para mi es un aprobio

no vivir como uno piensa. . Esta es mi buena amiga

una ficha personal,

si no me quiero casar

tengo un sin fin de razones

no te hagas los ratones

yo de aquí no paso mas. Manuel Carlos Gutierrez Pág. siguiente (2/3)