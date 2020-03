DOMINGO 29 DE MARZO DE 2020

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ---- El cantar de nuestra patria" Escucha: "El cantar de nuestra patria". El idioma del folklore - Radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folklórico cultural Sábados de 9 a 11 hs Historia, comentarios. Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 03489- 431870 - Mensajes de texto Whatsapp y audio: 15341930. Desde App Store Radiodale Conductores: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad v.30.4 ---- CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.29.4. FRASE DEL DIA "La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas". Freud COMUNICADO La sociedad de fomento de barrio Siderca informa: "Debido a la situación de público conocimiento, quedan suspendidas todas las actividades hasta el día 31 de marzo. Inclusive las elecciones que se iban a realizar el día domingo 29/03. Saludos. Comisión directiva v.30.3 ----- TE FUISTE SIN SAPUCAY Dedicado a Tito González Chuquel. Te fuiste Tito Chuquel,

tu partida fue sorpresa

por lo que pasa en la tierra

no te alcanzamos a ver. . Y fue muy triste saber

que de pronto ya no estabas

que tu guitarra callaba

que enmudeció el Chamamé. . Tito!, Tito! …

Un acordeón seguro te nombrará

y tu sapucay callado

un día se escuchará. . Y en el buche se quedó

un paseo hacia tu tierra.

Para vos fue la más bella

fue la que te vio nacer. . Mercedes de tu querer

de tu infancia, de tus sueños

como tatuada en el pecho,

la llevabas con honor. . Hoy te despide un cantor

que algo le queda de voz

y se persigna ante Dios

para que duermas en paz. . Por el Arco de Campana

tal vez pases en tu vuelo

para llegar a Mercedes

y desde allí hasta el cielo… . Miguel Ángel Tello y Los Guitarreros del Alma (24/03/2020) ---- ATENCIÓN FARMACEUTICA DOMINGO, LUNES Y MARTES DOMINGO 29 DE MARZO TURNO de 8.30 a 8.30 del día siguiente (Turno completo) LUCCA Sarmiento 204, C.RIVADAVIA Rivadavia 1424, MATULICH Sarmiento 800 REFUERZO: DE 8.30 a 12.30 y de 16.00 a 20.30 RIBOLDI San Martín 452, GARCIA Alberti 597 . LUNES 30 DE MARZO TURNO de 8.30 a 8.30 del día siguiente (Turno completo) FERNANDEZ Rocca 200, GRECA Barnetche 2101, ARNEODO Balbín 1129 REFUERZO: DE 8.30 a 12.30 y de 16.00 a 20.30 C. AVENIDA, Perón 698, COARASA Ameghino 610 . MARTES 31 DE MARZO TURNO de 8.30 a 8.30 del día siguiente (Turno completo) CAIMMI Belgrano 396, MELIA Reyes 1611, FARMATEL Perón 549 REFUERZO: DE 8.30 a 12.30 y de 16.00 a 20.30 IGOILLO Lavalle 787, COARASA Ameghino 610