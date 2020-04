Cumpleaños

MIERCOLES 1º DE ABRIL DE 2020

COMUNICADO La sociedad de fomento de barrio Siderca informa: "Debido a la situación de público conocimiento, quedan suspendidas todas las actividades hasta el día 31 de marzo. Inclusive las elecciones que se iban a realizar el día domingo 29/03. Saludos. Comisión directiva v.30.3 FRASE DEL DIA "Cuando miro hacia atrás todas estas preocupaciones, me acuerdo de la historia del viejo hombre que dijo en su lecho de muerte, que había tenido un montón de problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca había sucedido" INFORMACION IMPORTANTE Centro de Jubilados Campana El Centro de Jubilados Campana hace saber a la población que la institución permanecerá cerrada de acuerdo a lo expresado por el Sr. Presidente por el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día que finalice la semana santa, sujeto esto a nuevas directivas que puedan emanar de la autoridad competente, pudiendo el que lo necesite, evacuar preguntas a las siguientes líneas de comunicación; 03489-15497324 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs (llamadas, WhatsApp, mensajes) o al email: secretariajubiladoscampana@hotmail.com Y recuerden.... quedémonos en casa por el bien de todos.