JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) 2 DE ABRIL: DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. ISLAS MALVINAS: El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el fin de la dictadura. El 22 de noviembre de 2000 el gobierno nacional estableció el 2 de Abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. Recordar esta fecha en la escuela tiene distintos objetivos: honrar a los soldados muertos en esa guerra, conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas, informar sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos argentinos. FRASE DEL DIA La multitud obedece más a la necesidad que a la razón, y a los castigos más que al honor. (Aristoteles) AGRADECIMIENTO Para nuestro Sr. Intendente de la ciudad de Campana Tengo 72 años. Soy discapacitada y jubilada con el monto mínimo. Quiero hacer llegar mi agradecimiento inmenso por haber atendido mi pedido al no haber podido cobrar mi jubilación porque no tengo habilitada la tarjeta, ya que el Banco Nacion NO ATIENDE a nadie. Gracias, gracias, gracias por lo que hace por nuestros jubilados Sr. Intendente. Desde estas pocas palabras mando un gran abrazo por su solidaridad. Sra. Adriana INFORMACION IMPORTANTE El Centro de Jubilados Campana hace saber a la población que la institución permanecerá cerrada de acuerdo a lo expresado por el Sr Presidente por el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día que finalice la semana santa, sujeto esto a nuevas directivas que puedan emanar de la autoridad competente, pudiendo el que lo necesite, evacuar preguntas a las siguientes líneas de comunicación ; 03489-15497324 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs (llamadas, WhatsApp, mensajes)o al email: secretariajubiladoscampana@hot mail.com Y recuerden....quedemos en casa por el bien de todos. Pág. siguiente (2/3)