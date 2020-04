SABADO 4 DE ABRIL DE 2020

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) MISA DEL SANTO PADRE ESTE DOMINGO DE RAMOS La Oficina de Prensa del Vaticano indicó que en el Domingo de Ramos, a realizarse el 5 de abril, el Santo Padre celebrará la Santa Misa de la Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén, en el Altar de la Cátedra en la Basílica de San Pedro a las 11:00 am hora de Roma (5 am hora local), pero sin la presencia física de los fieles. La celebración será transmitida en vivo a través de las redes sociales de ACI Prensa y EWTN Español. FRASE DEL DIA Escribir es una forma de terapia. A veces me pregunto cómo se las arreglan los que no escriben, los que no componen música o pintan, para escapar de la locura, de la melancolía, del terror pánico inherente a la condición humana. Graham Greene (1904-1991) Novelista británico. ----- HAGO UN ALTO Este sábado hago un alto en el tango, para brindar un homenaje a los que vivieron el horror de la guerra de Malvinas. No habrá olvido Fue un 2 de abril del año ochenta y dos

Una mañana neblinosa y fría

Que otra página de historia nacía

En los libros de la Patria y de Dios . Ese grito triunfal que soltó mi voz

Por la hermana perdida que volvía,

Sin imaginar que luego vendría

Aquel final doloroso del adiós . Esos chicos que con valor lucharon

Y muchos de ellos su vida entregaron

Defendiendo con honor su bandera . Nuca podrá el fantasma del olvido

Cerrar heridas de los que han sufrido

Aquel horror de estar en la trinchera Raúl Berra Integrante de CAI