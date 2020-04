MARTES 7 DE ABRIL DE 2020

Cumpleaños

HOY ES EPOCA…. Hoy es época de abrazos y besos virtuales, de llamados telefónicos, de jugar con tus hijos y nietos, de contar cuentos, de armar carpas con sábanas y torres de bloques de plástico. Es época de cuarentena para afuera pero risas y juegos para adentro. Es época de ser nuevamente niño, sentir como niño, reir como niño, llorar tal vez como un niño. Hoy es época de dejar lo miedos fuera de casa y armarse de amor, paciencia y sobre todo esperanza. Hoy es época de meditar, de preguntarse qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Hoy es época de no rendirse!! Nelda Fischer FRASE DEL DIA "Siempre se ha creído que existe algo que se llama destino, pero siempre se ha creído también que hay otra cosa que se llama albedrío. Lo que califica al hombre es el equilibrio de esa contradicción". (Chesterton) INFORMACIÓN IMPORTANTE El Centro de Jubilados Campana hace saber a la población que la institución permanecerá cerrada de acuerdo a lo expresado por el Sr Presidente por el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día que finalice la Semana Santa Sujeto esto a nuevas directivas que puedan emanar de la autoridad competente, pudiendo el que lo necesite, evacuar preguntas a las siguientes líneas de comunicación; 03489-15497324 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs (llamadas, WhatsApp, mensajes) o al email: secretariajubiladoscampana@hot mail.com Y recuerden.... quedemos en casa por el bien de todos.