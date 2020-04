DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2020

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ------ INFORMACIÓN IMPORTANTE El Centro de Jubilados Campana hace saber a la población que la institución permanecerá cerrada de acuerdo a lo expresado por el Sr Presidente por el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta nuevo aviso. Sujeto esto a nuevas directivas que puedan emanar de la autoridad competente, pudiendo el que lo necesite, evacuar preguntas a las siguientes líneas de comunicación; 03489-15497324 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs (llamadas, WhatsApp, mensajes) o al email: secretariajubiladoscampana@hotmail.com Y recuerden.... quedemos en casa por el bien de todos. FRASE DEL DIA "La vida es un deber que estamos obligados a cumplir, ciertamente un deber pesado y complejo, por el cual a veces es necesario soportar sacrificios". Sándor Márai (1900-1989) Escritor húngaro. ASOCIACION MUTUAL SIDECOM Informa a sus asociados que en cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20 Decisión Administrativa 450/2020 del Poder Ejecutivo Nacional se mantendrá una guardia mínima de atención al público de lunes a viernes de 10 a 14 hs. En caso de necesitar comunicarse recordamos nuestras líneas telefónicas de atención: 03489-423323 / 430950/423264 o whatsapp: 03489-15-231864. Comision Directiva