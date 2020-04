JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020

Cumpleaños

TITO, EL DE LA AMISTAD Tito González Chuquel: un corazón correntino que dio sus primeros trinos por esteros del Batel. Allí supo de espinel, de ranchada y de fritanga porque "ñandé yara" manda: la vida no tiene miel. Y así le impuso el destino la senda del laburante, porque los gurises de antes eran de un solo camino, y hasta Campana se vino para probarse el aguante. Y al pasar de muchos años formó familia y amigos, de los que siempre decimos: si se van los extrañamos y nunca los olvidamos desde que nos conocimos. Nos deja lindos recuerdos de guitarras y canciones, de versos y tradiciones, de trasnochados inviernos que se templaban por dentro enlazando corazones. González Chuquel se ha ido de pronto y calladamente. Fue Campana y fue Corrientes pero nunca será olvido, porque sembró con sus trinos los afectos por su gente. González Chuquel nos deja seis cuerdas de sus amores, oliendo a gratos primores en una dormida reja, de esta Campana la vieja, amiga de sus cantores. A tu guitarra un suspiro, acompañando a tus letras, cuando por siempre nos dejas, rumbo al último destino, con tu sentir correntino de la amistad siempre fresca. Acá descansas paisano, en esta tierra adoptiva, junto a tu madre querida por familiares cuidado. ¡Serás siempre recordado como un cantor de la vida! Roque Alcides Azamor FRASE DEL DIA "La libertad pertenece a quien la conquista". André Malraux (1901-1976) Novelista y político francés. INFORMACIÓN IMPORTANTE El Centro de Jubilados Campana hace saber a la población que la institución permanecerá cerrada de acuerdo a lo expresado por el Sr Presidente por el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día que finalice cuarentena obligatoria. Sujeto esto a nuevas directivas que puedan emanar de la autoridad competente, pudiendo el que lo necesite, evacuar preguntas a las siguientes líneas de comunicación; 03489-15497324 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs (llamadas, WhatsApp, mensajes) o al email: secretariajubiladoscampana@hotmail.com Y recuerden.... quedemos en casa por el bien de todos.