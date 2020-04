Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 21 DE ABRIL DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) AYUDA GATA PERDIDA Se llama ZOE es blanca y amarilla, muy peluda y asustadiza. Se perdió en la madrugada del 15/4 entre J. Jaures, Moreno y Sarmiento. Por favor necesitamos que vuelva!!. HAY RECOMPENSA: 3489-637849 / 637513 FRASE DEL DIA "La ciencia es para el mundo moderno lo que el arte fue para el antiguo". Benjamin Disraeli (1804-1881) Estadista ingles. QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures. v.30.4 FRASE DEL DIA La formulación de un problema, es más importante que su solución. Albert Einstein INFORMACIÓN IMPORTANTE El Centro de Jubilados Campana hace saber a la población que la institución permanecerá cerrada de acuerdo a lo expresado por el Sr Presidente por el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día que finalice cuarentena obligatoria. Sujeto esto a nuevas directivas que puedan emanar de la autoridad competente, pudiendo el que lo necesite, evacuar preguntas a las siguientes líneas de comunicación; 03489-15497324 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs (llamadas, WhatsApp, mensajes) o al email: secretariajubiladoscampana@hot mail.com Y recuerden.... quedemos en casa por el bien de todos. ---- CIUDADANÍAS ITALIANAS Y ESPAÑOLAS Armado de Carpetas para presentar en Consulados en Argentina y Comunas en Italia - Investigación Genealógica - Rectificaciones - Gestoría Internacional Laura Juarez (Abogada UBA) - Italiano avanzado. Contacto: 11-61310788. Email: juarezlaura01@gmail.com Pág. siguiente (2/3)