MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2020

AYUDA GATA PERDIDA Se llama ZOE es blanca y amarilla, muy peluda y asustadiza. Se perdió en la madrugada del 15/4 entre J. Jaures, Moreno y Sarmiento. Por favor necesitamos que vuelva!!. HAY RECOMPENSA: 3489-637849 / 637513 FRASE DEL DIA "Manténgase alejado de las personas que intentan menospreciar sus ambiciones. Las personas pequeñas siempre hacen eso, pero lo realmente grandioso te hace sentir que tú también puedes ser grandioso". Mark Twain (1835-1910) Escritor y periodista estadounidense. QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures.