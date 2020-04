MARTES 28 DE ABRIL DE 2020

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) INFORMACIÓN IMPORTANTE El Centro de Jubilados Campana hace saber a la población que la institución permanecerá cerrada de acuerdo a lo expresado por el Sr Presidente por el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día que finalice cuarentena obligatoria. Sujeto esto a nuevas directivas que puedan emanar de la autoridad competente, pudiendo el que lo necesite, evacuar preguntas a las siguientes líneas de comunicación; 03489-15497324 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs (llamadas, WhatsApp, mensajes) o al email: secretariajubiladoscampana@hot mail.com Y recuerden....quedemos en casa por el bien de todos. FRASE DEL DIA "Los buenos modales se consiguen a base de pequeños sacrificios". Emerson CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Sres socios, debido a lo estipulado por el gobierno (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y hasta que finalice la cuarentena, comunicamos a Uds que la Asamblea Ordinaria que debía realizarse en el mes de abril, queda suspendida hasta nuevo aviso, informándoles por los medios correspondientes la nueva fecha de dicha asamblea. Desde ya muchas gracias. Comision directiva, Centro Jubilados Y Pensionados de Campana PAMI: EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL ESTÁ EN MARCHA EN TODO EL PAÍS Hoy prosigue la vacunación antigripal, en todas las farmacias habilitadas de Campana. Hoy y miércoles 29, DNI terminado en 9 PAMI solicita a las personas afiliadas comunicarse con la farmacia en la que habitualmente se vacunan antes de concurrir, a fin de constatar la existencia de dosis, a la vez que se pide a las farmacias respetar las fechas asignadas. Asimismo, se informa que quienes no pueden vacunarse en esta primera tanda podrán hacerlo al terminar el cronograma, cuando comenzará una nueva ronda de turnos. El listado de las farmacias adheridas puede encontrarse en https://www.pami.org.ar/vacunacion Pág. siguiente (2/3)