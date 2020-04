MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2020

Cumpleaños

INFORMACIÓN IMPORTANTE El Centro de Jubilados Campana hace saber a la población que la institución permanecerá cerrada de acuerdo a lo expresado por el Sr Presidente por el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día que finalice cuarentena obligatoria. Sujeto esto a nuevas directivas que puedan emanar de la autoridad competente, pudiendo el que lo necesite, evacuar preguntas a las siguientes líneas de comunicación; 03489-15497324 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs (llamadas, WhatsApp, mensajes) o al email: secretariajubiladoscampana@hot mail.com Y recuerden... quedemos en casa por el bien de todos. FRASE DEL DIA "La historia tiene la costumbre de cambiar a las personas que se creen que la están cambiando a ella". Terry Pratchett (1948-2015) Escritor británico. CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Sres socios, debido a lo estipulado por el gobierno (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y hasta que finalice la cuarentena, comunicamos a Uds que la Asamblea Ordinaria que debía realizarse en el mes de abril, queda suspendida hasta nuevo aviso, informándoles por los medios correspondientes la nueva fecha de dicha asamblea. Desde ya muchas gracias. Comision directiva, Centro Jubilados Y Pensionados de Campana QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures. v.30.4 POEMA: LA VIDA Me costó abrir la puerta atravesar el marco después de tantos años sin visitar la casa. No eran los recuerdos ni tampoco el olvido, Si no el gran vacío de ausencias y de afectos. Entrecerré los ojos Imaginando verlos, a mis viejos abuelos gastados por los años y a mi madre sentada compartiendo los mates, que cebaba la abuela con hojita de menta, y el tío solterón jugando con el gato. y cerrando la puerta dejé todo guardado así como estaba todo. Era lo más sagrado, que me regaló la vida. De Luis Pisaco 20-04-2020- Campana Argentina