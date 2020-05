Cumpleaños

DOMINGO 10 DE MAYO DE 2020

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana EXTRAVIO HAY RECOMPENSA Se ha extraviado billetera con documentacion a nombre de JORDAN ZARANTONELLO. Si alguien lo ha encontrado se gratificará su devolucion. Llamar al 15-581260 o acercarse a Ameghino 781. v.10.5. HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de NORES LUCAS en Castelli y Mitre. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.10.5. FRASE DEL DIA Yo soy yo y mi circunstancia. José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español. QUERIDOS VECINOS DE LAS CALLE CASTILLA, LUIS COSTA, SARMIENTO, BERUTTI... Quiero comunicarles que BRISA mi perrita de 17 años estando atada con cadenitas al tronco de un árbol de nuestra vereda, desapareció.... Dias anteriores una joven que NO es del barrio paseaba con su perro. Brisa al verlos comenzó a ladrar, ella amenazó: "Te la voy a matar". El lunes 27 un auto estacionó, jóvenes le pasaron alimento seco y el miércoles 29 fue desenganchada y secuestrada. Nunca más volvió. Adios compañera de tantos años!!! ---- Estimado Socio, informamos que ya disponemos del Sistema de Transferencia Bancaria para que se pueda abonar la cuota social. Aquel que esté interesado en realizar el pago de la misma por favor póngase en contacto con nosotros a través de: Facebook (Moreno Campana), Instagram (Jubiladosmorenocampana), Whatsapp (3489-497324) El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestra institución vive gracias y por sus socios. Ya atravesamos muchos inconvenientes y siempre contamos con su valioso aporte. Muchas gracias!