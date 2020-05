Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 14 DE MAYO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) COLEGIO ROGACIONISTA PADRE ANÍBAL DI FRANCIA El Representante Legal, Padre Federico Lavarra, el segundo RL Padre Giovanni Guarino, el capellán Padre Rufino Giménez Fines, los equipos directivos de los tres niveles, personal docente, no docente y toda la Comunidad Educativa, acompañan en el inmenso dolor a la familia de Norberto "Tito" Jendrulek ante su irreparable pérdida. Tito, como lo conocimos, fue el contador de la institución a lo largo de muchos años, con una presencia permanente, una vida entregada a su vocación y siempre cercano a todos los que lo necesitaron. Elevamos una oración por su alma. Y abrazamos con profundo respeto y cariño a su familia, que es parte de nuestra Comunidad en sus hijos y sus nietos. Rezamos también para que el Señor les otorgue la fortaleza necesaria en este momento que están atravesando. ----- FRASE DEL DIA "Conoces gente que parece estar enojada con todos y con todo, todo el tiempo. No los juzgues, ellos arrastran una triste historia, si púedes acércate a darles tu amor". Luisa Delfino. ----- Estimado Socio, informamos que ya disponemos del Sistema de Transferencia Bancaria para que se pueda abonar la cuota social. Aquel que esté interesado en realizar el pago de la misma por favor póngase en contacto con nosotros a través de: Facebook (Moreno Campana), Instagram (Jubiladosmorenocampana), Whatsapp (3489-497324) El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestra institución vive gracias y por sus socios. Ya atravesamos muchos inconvenientes y siempre contamos con su valioso aporte. Muchas gracias! ----- Pág. siguiente (2/3)