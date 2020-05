Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 15 DE MAYO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ANIVERSARIO 18 de MAYO (1995-2020) CAMPANA AMANECER LITERARIO ¡25 AÑOS, SOCIOS DE CAL! La cita de los martes, durante 25 años, fue forjando y acrecentando la amistad que hoy disfrutamos, el goce espiritual de compartir el amor por las palabras, los sentimientos y las emociones, en tantas tardes esperadas. Con la guía de generosas Profesoras de LITERATURA y de compañeros estudiosos, nos aventuramos en la lectura analítica y apreciativa de las obras literarias de escritores consagrados, y en el ejercicio del Idioma, jugando con la semántica, las figuras, metáforas, relatos y poesías, en la búsqueda de la expresión estética, estimando y valorando la variedad de las voces convocadas. Queridos Amigos, ¡ANIVERSARIO DE PLATA! ¡¡FELICIDADES!! Matilde V. de Frerking ----- FRASE DEL DIA "La dirección de la mente es más importante que su progreso". Joseph Joubert (1754-1824) Ensayista y moralista francés. ----- Estimado Socio, informamos que ya disponemos del Sistema de Transferencia Bancaria para que se pueda abonar la cuota social. Aquel que esté interesado en realizar el pago de la misma por favor póngase en contacto con nosotros a través de: Facebook (Moreno Campana), Instagram (Jubiladosmorenocampana), Whatsapp (3489-497324) El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestra institución vive gracias y por sus socios. Ya atravesamos muchos inconvenientes y siempre contamos con su valioso aporte. Muchas gracias! AGRADECIMIENTO Queremos agradecer a: Angel Rosas, Dra. Yanina Ballester, Miriam Urbieta, Adriana Tamay (trabajadoras de Pami Suc. Campana) y a Andrea Volg (Hospital San José), que todos los días le ponen el cuerpo, la voluntad, con el condimento adicional de ser muy eficientes y buenas personas. Muchas gracias!! Familia Feversani ----- Pág. siguiente (2/3)