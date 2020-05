MIERCOLES 20 DE MAYO DE 2020

Cumpleaños

GRUPO ESPERANZA Saluda afectuosamente a la familia de la empresa JUSA S.A. por su 41º Aniversario y en especial al Sr. Juan Sajnin, padrino de nuestra institución quien merece el respeto y la admiración por su calidez humana y por sentirlo un amigo y un integrante más del grupo Felicitaciones!!! ----- Estimado Socio, informamos que ya disponemos del Sistema de Transferencia Bancaria para que se pueda abonar la cuota social. Aquel que esté interesado en realizar el pago de la misma por favor póngase en contacto con nosotros a través de: Facebook (Moreno Campana), Instagram (Jubiladosmorenocampana), Whatsapp (3489-497324) El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestra institución vive gracias y por sus socios. Ya atravesamos muchos inconvenientes y siempre contamos con su valioso aporte. Muchas gracias! ----- FRASE DEL DIA Amamos siempre a los que nos admiran, pero no siempre a los que admiramos. François de La Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés. ----- BODAS DE PLATA Han pasado 25 años…Quien diría desde que Mati, María Luisa, y Tony verdaderos pioneros de nuestra institución, fundaron una nueva agrupación a la cual llamaron, Campana Amanecer Literario que representa con orgullo las letras Campanenses en distintos lugares avanzando "sin prisa y sin pausa". En un mundo colorido de cuentos y poesías donde reina la alegría con palabras que inundan la vieja casona que cobija nuestros sueños después de tanto deambular. Entre anécdotas y recuerdos festejaremos estas Bodas de Plata y a Dios le pediremos que nos mantenga unidos, para dar un paso más. Hoy a la distancia levantaremos las copas en un brindis de amistad, conservando como lema el amor y la verdad. Y aquellos que se fueron a escribir en el cielo, en un encuentro divino con ángeles celestiales. ¡Ellos también festejaran! Raúl Berra Integrante de Campana Amanecer Literario