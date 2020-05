JUEVES 21 DE MAYO DE 2020

Cumpleaños

UN CUMPLEAÑOS Hoy nos convoca un cumpleaños el año iba, a ser distinto todo fue pensando para festejar a lo grande, en estas Bodas de Plata, reunidos, cada uno aportando sus ideas la casa se vestiría de fiesta llegarían los amigos conseguidos con el tiempo, nuestra gente muy contenta ha de recordar la historia. Todo fue un aprendizaje para los fundadores pueden estar muy contentos la tarea está cumplida ellos sembraron letras y recogieron, libros… Hoy las puertas estarán abiertas. ¡Para el que quiera soñar! Elba Andurell Integrante de Campana Amanecer Literario ----- FRASE DEL DIA El pensamiento es la clave de todos los tesoros; las ganancias del avaro son nuestras sin sus preocupaciones. Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés. ----- Estimado Socio, informamos que ya disponemos del Sistema de Transferencia Bancaria para que se pueda abonar la cuota social. Aquel que esté interesado en realizar el pago de la misma por favor póngase en contacto con nosotros a través de: Facebook (Moreno Campana), Instagram (Jubiladosmorenocampana), Whatsapp (3489-497324) El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestra institución vive gracias y por sus socios. Ya atravesamos muchos inconvenientes y siempre contamos con su valioso aporte. Muchas gracias!