VIERNES 22 DE MAYO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Estimado Socio, informamos que ya disponemos del Sistema de Transferencia Bancaria para que se pueda abonar la cuota social. Aquel que esté interesado en realizar el pago de la misma por favor póngase en contacto con nosotros a través de: Facebook (Moreno Campana), Instagram (Jubiladosmorenocampana), Whatsapp (3489-497324) El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestra institución vive gracias y por sus socios. Ya atravesamos muchos inconvenientes y siempre contamos con su valioso aporte. Muchas gracias! ----- FRASE DEL DIA "La pereza puede parecer atractiva, pero el trabajo da satisfacción". Anna Freud. ----- FM FUTURO 93.1 SEGUIMOS EDUCANDO!! FM Futuro 93.1 Mhz de Campana y sus Anunciantes se suman al Programa Nacional que acompaña a los niños con contenidos educativos durante la cuarentena. De Lunes a viernes 5 horas de la escuela a la radio. De 12 a 13 Jardin de Infantes. De 13 a 14 Primer Grado De 14 a 15 Segundo y Tercer Grado. De 15 a 16 Cuarto y Quinto Grado. De 16 a 17 Sexto y Septimo Grado. Tambien podes seguirnos en la Web: www.fmfuturo.com.ar // www.radio.lad.fm/futuro // www.streaminglocucuinar.com/portal/?p=8682 y con la App androide FM Futuro 93.1 Mhz. Agradecemos la difusion de La Autentica Defensa.