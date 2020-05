Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 24 DE MAYO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS Cumple de C.A.L. (25 años) Fue la lámpara encendida de ávidos corazones que entrelazaban sentimientos para plasmarlos en palabras... Fue el impulso que floreció como la rosa... que espera, que otros perfumes cubran el jardín, Para no ser sólo uno...! Ese llamado se extendió, para agrupar ansiedades, germinadas, con brotes de una lluvia celeste, que traían un bagaje de sueños reales.. Así fue, que anidaron en el tibio rincón de la amistad, inquietudes, compañía, unidos por el amor a las letras, que forman parte de su literal vida, amamantada día a día con el calor de una madre. CAL es el reducto latente, que se abre en cada jornada, y despierta, los sonidos de la creación, del color, de los silencios guardados en el alma. Ofelia S. Díaz Integrante de Campana Amanecer Literario ----- ¡FELICES 25 AÑOS! El "Círculo Amigos del Tango" saluda en sus Bodas de Plata a CAMPANA AMANECER LITERARIO Comision Directiva ----- FRASE DEL DIA "La vida podría ser bastante agradable si no llamasen a la puerta esos acreedores reclamando el cumplimiento de los ideales a pobres hombres como nosotros". Henrik Johan Ibsen (1828-1906) Dramaturgo noruego. ------ REFUERZO TURNO DE FARMACIA LUNES 25 DE MAYO Horario de 8.30 a 12.30 y de 15.00 a 19hs. GARCIA, Alberti 597 - 438116 ----- GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- Estimado Socio, informamos que ya disponemos del Sistema de Transferencia Bancaria para que se pueda abonar la cuota social. Aquel que esté interesado en realizar el pago de la misma por favor póngase en contacto con nosotros a través de: Facebook (Moreno Campana), Instagram (Jubiladosmorenocampana), Whatsapp (3489-497324) El horario de consulta es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestra institución vive gracias y por sus socios. Ya atravesamos muchos inconvenientes y siempre contamos con su valioso aporte. Muchas gracias! Pág. siguiente (2/3)